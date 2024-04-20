Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за принятие законопроекта о помощи Украине. Он предусматривает финансовую поддержку в 60 миллиардов долларов.

Об этом стало известно по его видеообращению в субботу, 20 апреля.

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"Благодарю каждого и каждого, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Спасибо лично спикеру Майку Джонсону, всем американским сердцам, которые, так же как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать", — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что США с самого начала конфликта демонстрировали лидерство, которое критически важно для сохранения международного порядка, основанного на правилах и стабильности для всех наций. Он заявил, что украинцы используют эту поддержку, чтобы ускорить справедливое завершение войны – войны, которую Путин должен проиграть.

"И я спасибо всей команде Украины, каждому и каждой, кто работает и делает все, чтобы приблизить этот результат. Спасибо всем представителям нашего государства, всем нашим дипломатам, работающим ради увеличения поддержки Украины, всем представителям общественного сектора, каждому волонтеру, который работает, всем друзьям Украины. Спасибо моей команде", — добавил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.

Ранее мы писали, что США приняли использование для Украины замороженных активов России.