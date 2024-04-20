Стало известно, когда Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине

Сенат США. Фото: REUTERS

Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине уже во вторник, 23 апреля. Он уже получил одобрение от Палаты представителей.

Об этом сообщило издание Independent в субботу, 20 апреля.

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Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что на рассмотрении находятся еще два законопроекта, предусматривающих помощь Израилю и Тайваню.

Сообщается, что некоторые законодательные инициативы уже прошли через верхнюю палату, что упростило процесс передачи документа на подпись президенту Джо Байдену.

Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.