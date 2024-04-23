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Британия передаст Украине рекордный пакет помощи — что туда войдет

23 апреля 2024 08:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Британия передаст Украине рекордный пакет помощи — что туда войдет
Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 23 апреля, во время своего визита в Польшу объявит рекордный пакет военной помощи для Украины. Речь идет о 500 миллионах фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшей в истории Британии поставке важного оборудования.

Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

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Содержащий пакет военной помощи Украине от Британии

В заявлении британского правительства говорится, что дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов используют для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки. Известно, что беспилотники будут закуплены в Великобритании.

В Минобороны страны заявляют, что новый пакет помощи Украине предназначен для отражения российского вторжения на суше, море и воздухе.

Так, известно, что пакет помощи содержит:

  • 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;
  • более 1 600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;
  • более 400 единиц техники, из них — 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов;
  • почти 4 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят добиться успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе", — подчеркнул Сунак.

Напомним, 20 апреля Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Уже 23 апреля этот законопроект рассмотрел Сенат США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одобрение пакета помощи Конгрессом США не было запоздалым, но задержка все же имела реальные последствия для фронта в Украине. Украинским силам приходится экономить боеприпасы из-за дефицита.

Великобритания
оружие
военная помощь
война в Украине
фронт

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