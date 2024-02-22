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Британия объявила о новых санкциях против РФ — кого они коснутся

22 февраля 2024 16:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Британия объявила о новых санкциях против РФ — кого они коснутся
Заседание правительства Британии. Фото: wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Накануне второй годовщины начала широкомасштабного вторжения России в Украину Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Санкции коснутся компаний, которые связаны с производством оружия.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства в четверг, 22 февраля.

Санкции против РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина доказала свою способность и решимость защищаться, а Владимир Путин ошибочно полагал, что благодаря превосходству российской экономики над украинской, победа будет достигнута быстро.

"Однако экономика стран, поддерживающих Украину, превышает российскую в 25 раз... Наши санкции направлены на лишение Путина ресурсов, критически необходимых для поддержания его военных действий", — сообщил Кэмерон.

Под санкции попали компании, связанные с производством вооружений, включая ракеты, ракетные комплексы, взрывчатые материалы.

Также под санкции попали:

  • Государственное предприятие имени Свердлова, являющееся ведущим в российской отрасли производства боеприпасов.
  • Ведущие российские импортеры и производители станков.
  • Нефтяной трейдер Нильс Троост и его компания Paramount Energy & Commodities SA, облегчающие продажу российской нефти, минуя санкции.
  • Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, активно действующие в российском энергетическом секторе и являющиеся частью так называемого теневого флота, который способствует транспортировке российской нефти.
  • Две российские алмазные компании и Павел Мариничев, новый генеральный директор "Алроса".

Напомним, послы Европейского Союза одобрили 13-й пакет санкций против России. В новом пакете есть жесткие ограничения для россиян и их союзников.

В связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, Великобритания ввела новые санкции против начальников колонии, где погиб политик.

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