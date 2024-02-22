Британия объявила о новых санкциях против РФ — кого они коснутся

Заседание правительства Британии. Фото: wikipedia.org

Накануне второй годовщины начала широкомасштабного вторжения России в Украину Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Санкции коснутся компаний, которые связаны с производством оружия.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства в четверг, 22 февраля.

Санкции против РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина доказала свою способность и решимость защищаться, а Владимир Путин ошибочно полагал, что благодаря превосходству российской экономики над украинской, победа будет достигнута быстро.

"Однако экономика стран, поддерживающих Украину, превышает российскую в 25 раз... Наши санкции направлены на лишение Путина ресурсов, критически необходимых для поддержания его военных действий", — сообщил Кэмерон.

Под санкции попали компании, связанные с производством вооружений, включая ракеты, ракетные комплексы, взрывчатые материалы.

Также под санкции попали:

Государственное предприятие имени Свердлова, являющееся ведущим в российской отрасли производства боеприпасов.

Ведущие российские импортеры и производители станков.

Нефтяной трейдер Нильс Троост и его компания Paramount Energy & Commodities SA, облегчающие продажу российской нефти, минуя санкции.

Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, активно действующие в российском энергетическом секторе и являющиеся частью так называемого теневого флота, который способствует транспортировке российской нефти.

Две российские алмазные компании и Павел Мариничев, новый генеральный директор "Алроса".

Напомним, послы Европейского Союза одобрили 13-й пакет санкций против России. В новом пакете есть жесткие ограничения для россиян и их союзников.

В связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, Великобритания ввела новые санкции против начальников колонии, где погиб политик.