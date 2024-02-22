Британія оголосила про нові санкції проти РФ — кого вони торкнуться

Засідання уряду Британії. Фото: wikipedia.org

Напередодні другої річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду у четвер, 22 лютого.

Санкції проти РФ

Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон заявив, що Україна довела свою здатність і рішучість захищатися, а Володимир Путін помилково вважав, що завдяки перевазі російської економіки над українською перемогу буде досягнуто швидко.

"Однак економіка країн, які підтримують Україну, перевищує російську у 25 разів... Наші санкції спрямовані на позбавлення Путіна ресурсів, які є критично необхідними для підтримки його військових дій", — повідомив Кемерон.

Під санкції потрапили компанії, пов’язані з виробництвом озброєнь, включаючи ракети, ракетні комплекси, вибухові матеріали.

Також під санкції потрапили:

Державне підприємство імені Свердлова, що є провідним у російській галузі виробництва боєприпасів.

Провідні російські імпортери та виробники верстатів.

Нафтовий трейдер Нільс Троост та його компанія Paramount Energy & Commodities SA, що полегшують продаж російської нафти, минаючи санкції.

Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management та Active Shipping, що активно діють у російському енергетичному секторі і є частиною так званого тіньового флоту, що сприяє транспортуванню російської нафти.

Дві російські алмазні компанії та Павло Мариничев, новий генеральний директор "Алроса".

Нагадаємо, посли Європейського Союзу схвалили 13-й пакет санкцій проти Росії. У новому пакеті є жорсткі обмеження для росіян та їхніх союзників.

У зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального, Великобританія запровадила нові санкції проти начальників колонії, де загинув політик.