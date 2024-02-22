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Британія оголосила про нові санкції проти РФ — кого вони торкнуться

22 лютого 2024 16:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британія оголосила про нові санкції проти РФ — кого вони торкнуться
Засідання уряду Британії. Фото: wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Напередодні другої річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду у четвер, 22 лютого.

Санкції проти РФ

Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон заявив, що Україна довела свою здатність і рішучість захищатися, а Володимир Путін помилково вважав, що завдяки перевазі російської економіки над українською перемогу буде досягнуто швидко.

"Однак економіка країн, які підтримують Україну, перевищує російську у 25 разів... Наші санкції спрямовані на позбавлення Путіна ресурсів, які є критично необхідними для підтримки його військових дій", — повідомив Кемерон.

Під санкції потрапили компанії, пов’язані з виробництвом озброєнь, включаючи ракети, ракетні комплекси, вибухові матеріали.

Також під санкції потрапили:

  • Державне підприємство імені Свердлова, що є провідним у російській галузі виробництва боєприпасів.
  • Провідні російські імпортери та виробники верстатів.
  • Нафтовий трейдер Нільс Троост та його компанія Paramount Energy & Commodities SA, що полегшують продаж російської нафти, минаючи санкції.
  • Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management та Active Shipping, що активно діють у російському енергетичному секторі і є частиною так званого тіньового флоту, що сприяє транспортуванню російської нафти.
  • Дві російські алмазні компанії та Павло Мариничев, новий генеральний директор "Алроса".

Нагадаємо, посли Європейського Союзу схвалили 13-й пакет санкцій проти Росії. У новому пакеті є жорсткі обмеження для росіян та їхніх союзників.

У зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального, Великобританія запровадила нові санкції проти начальників колонії, де загинув політик.

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війна в Україні
Росія

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