Британія оголосила про нові санкції проти РФ — кого вони торкнуться
Напередодні другої річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ. Санкції стосуватимуться компаній, які пов'язані з виробництвом зброї.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду у четвер, 22 лютого.
Санкції проти РФ
Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон заявив, що Україна довела свою здатність і рішучість захищатися, а Володимир Путін помилково вважав, що завдяки перевазі російської економіки над українською перемогу буде досягнуто швидко.
"Однак економіка країн, які підтримують Україну, перевищує російську у 25 разів... Наші санкції спрямовані на позбавлення Путіна ресурсів, які є критично необхідними для підтримки його військових дій", — повідомив Кемерон.
Під санкції потрапили компанії, пов’язані з виробництвом озброєнь, включаючи ракети, ракетні комплекси, вибухові матеріали.
Також під санкції потрапили:
- Державне підприємство імені Свердлова, що є провідним у російській галузі виробництва боєприпасів.
- Провідні російські імпортери та виробники верстатів.
- Нафтовий трейдер Нільс Троост та його компанія Paramount Energy & Commodities SA, що полегшують продаж російської нафти, минаючи санкції.
- Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management та Active Shipping, що активно діють у російському енергетичному секторі і є частиною так званого тіньового флоту, що сприяє транспортуванню російської нафти.
- Дві російські алмазні компанії та Павло Мариничев, новий генеральний директор "Алроса".
Нагадаємо, посли Європейського Союзу схвалили 13-й пакет санкцій проти Росії. У новому пакеті є жорсткі обмеження для росіян та їхніх союзників.
У зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального, Великобританія запровадила нові санкції проти начальників колонії, де загинув політик.
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