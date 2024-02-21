Британия ввела санкции из-за смерти Навального — кто попал под ограничения

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ

Великобритания ввела санкции из-за смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Их ввели против начальников колонии, где погиб политик.

Об этом сообщило BBC в среду, 21 февраля.

Санкции из-за смерти Навального

Великобритания заморозила активы шести российских начальников колонии. Им также будет запрещен въезд в страну.

Западные лидеры заявляют, что ответственность за смерть Навального лежит на российских властях, включая президента Путина.

"Те, кто ответственен за жестокое обращение с Навальным, не должны питать никаких иллюзий — мы привлечем их к ответственности", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Британия стала первой страной, введшей санкции в ответ на смерть Навального.

Правительство призвало немедленно передать тело российского политика его семье и провести полное расследование.

Под санкциями оказались:

полковник Вадим Константинович Калинин — начальник исправительной колонии;

подполковник Сергей Николаевич Коржов — заместитель начальника;

подполковник Василий Александрович Выдрин — заместитель начальника;

подполковник Владимир Иванович Пилипчик — заместитель начальника;

подполковник Голяков Александр Владимирович — заместитель начальника;

полковник Александр Валерьевич Образцов — заместитель начальника.

Кэмерон заявил, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать.

"Никто не должен сомневаться в репрессивном характере российской системы. Вот почему мы сегодня вводим санкции против высшего тюремного руководства, ответственного за его содержание в колонии, где он провел последние месяцы своей жизни", — подчеркнул он.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и ее союзники рассматривают все варианты, чтобы привлечь Россию и Путина к ответственности.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии "Полярный волк" Ямало-Ненецкого автономного округа России умер Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Также 23 февраля США объявят масштабный пакет антироссийских санкций против России из-за смерти Навального и двухлетнего периода полномасштабной войны РФ против Украины.