Британия ввела санкции из-за смерти Навального — кто попал под ограничения
Великобритания ввела санкции из-за смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Их ввели против начальников колонии, где погиб политик.
Об этом сообщило BBC в среду, 21 февраля.
Санкции из-за смерти Навального
Великобритания заморозила активы шести российских начальников колонии. Им также будет запрещен въезд в страну.
Западные лидеры заявляют, что ответственность за смерть Навального лежит на российских властях, включая президента Путина.
"Те, кто ответственен за жестокое обращение с Навальным, не должны питать никаких иллюзий — мы привлечем их к ответственности", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Британия стала первой страной, введшей санкции в ответ на смерть Навального.
Правительство призвало немедленно передать тело российского политика его семье и провести полное расследование.
Под санкциями оказались:
- полковник Вадим Константинович Калинин — начальник исправительной колонии;
- подполковник Сергей Николаевич Коржов — заместитель начальника;
- подполковник Василий Александрович Выдрин — заместитель начальника;
- подполковник Владимир Иванович Пилипчик — заместитель начальника;
- подполковник Голяков Александр Владимирович — заместитель начальника;
- полковник Александр Валерьевич Образцов — заместитель начальника.
Кэмерон заявил, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать.
"Никто не должен сомневаться в репрессивном характере российской системы. Вот почему мы сегодня вводим санкции против высшего тюремного руководства, ответственного за его содержание в колонии, где он провел последние месяцы своей жизни", — подчеркнул он.
Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания и ее союзники рассматривают все варианты, чтобы привлечь Россию и Путина к ответственности.
Напомним, 16 февраля в исправительной колонии "Полярный волк" Ямало-Ненецкого автономного округа России умер Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.
Также 23 февраля США объявят масштабный пакет антироссийских санкций против России из-за смерти Навального и двухлетнего периода полномасштабной войны РФ против Украины.
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