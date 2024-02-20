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Трамп вперше прокоментував смерть Навального — чим здивував

20 лютого 2024 10:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Трамп вперше прокоментував смерть Навального — чим здивував
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Rebecca Cook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через декілька днів після смерті російського опозиціонера Олексія Навального експрезидент США Дональд Трамп все ж відреагував та оприлюднив свої коментарі. Однак його реакція була не такою, як очікував світ, а смерть Навального він пов'язав з проблемами в Америці. 

Про це повідомляє Politico.

Реакція Трампа на смерть Навального

Колишній президент США Дональд Трамп через чотири доби зробив свої перші коментарі з приводу смерті російського опозиціонера Олексія Навального в тюрмі. Однак він не став нікого засуджувати або висловлювати співчуття, натомість пов'язав події з проблемами всередині Штатів.

"Раптова смерть Олексія Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні. Це повільний, постійний прогрес, з кривими, лівими радикальними політиками, прокурорами та суддями, які ведуть нас шляхом до знищення", — йдеться у дописі Трампа у Truth Social. 

За його словами, Америку руйнують "відкриті кордони, сфальсифіковані вибори та вкрай несправедливі судові рішення".

"Ми нація в занепаді, нація невдаха. MAGA2024", — підсумував експрезидент США. 

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Допис Дональда Трампа в Truth Social

Через те, що урядовець жодним чином не згадав про те, хто такий Навальний, обставини його смерті та можливу причетність до них російського режиму, свої незадоволення висловила його конкурентка Ніккі Гейлі.

"Дональд Трамп міг би засудити Володимира Путіна за те, що він є кровожерливим головорізом. Трамп міг би похвалити мужність Навального. Замість цього він, за методичкою лібералів, засудив Америку і порівняв нашу країну з Росією", — написала вона у Twitter (X).

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Скриншот допису Ніккі Гейлі в Х

Що відомо про смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома. 

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Наразі рідним опозиціонера досі не передали його тіло, хоча вони вже отримали документальне підтвердження смерті. У Росії кажуть, що ще проводять дослідження та експертизи. 

Раніше відсутність реакції на смерть Навального та неоднозначні вислови Трампа спричинили поширення інформації про "путінське крило" Республіканської партії

США
смерть
Дональд Трамп
Олексій Навальний
проблеми
Росія

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