Трамп впервые прокомментировал смерть Навального — чем удивил

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Через несколько дней после смерти российского оппозиционера Алексея Навального экс-президент США Дональд Трамп все же отреагировал и обнародовал свои комментарии. Однако его реакция была не такой, как ожидал мир, а смерть Навального он связал с проблемами в Америке.

Об этом сообщает Politico.

Реакция Трампа на смерть Навального

Бывший президент США Дональд Трамп через четыре дня сделал свои первые комментарии по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. Однако он не стал никого осуждать или выражать соболезнования, зато связал события с проблемами внутри Штатов.

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленный, постоянный прогресс, с кривыми, левыми радикальными политиками, прокурорами и судьями, которые ведут нас по пути к уничтожению", — говорится в сообщении Трампа в Truth Social.

По его словам, Америку разрушают "открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые судебные решения".

"Мы нация в упадке, нация-неудачник. MAGA2024", — подытожил экс-президент США.

Сообщение Дональда Трампа в Truth Social

Из-за того, что чиновник никак не упомянул о том, кто такой Навальный, обстоятельства его смерти и возможной причастности к ним российского режима, свое недовольство выразила его конкурентка Никки Хейли.

"Дональд Трамп мог бы осудить Владимира Путина за то, что он кровожадный головорез. Трамп мог бы похвалить мужество Навального. Вместо этого он, по методичке либералов, осудил Америку и сравнил нашу страну с Россией", — написала она в Twitter (X).

Скриншот сообщения Никки Хейли в Х

Что известно о смерти Навального

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. В России было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Пока родным оппозиционера до сих пор не передали его тело, хотя они уже получили документальное подтверждение смерти. В России говорят, что еще проводятся исследования и экспертизы.

Ранее отсутствие реакции на смерть Навального и неоднозначные изречения Трампа повлекли за собой распространение информации о "путинском крыле" Республиканской партии.