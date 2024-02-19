Смерть Навального показала наявність "путінського крила" серед республіканців

Експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні. Фото: АР

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального 16 лютого у США заговорили про "путінське крило" Республіканської партії. Такі чутки спричинила неоднозначна реакція експрезидента США Дональда Трампа на смерть ув'язненого опозиціонера.

Про це заявила експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні в інтерв'ю CNN.

У США занепокоєні наявністю "путінського крила"

Чейні зауважила що реакція Трампа на смерть Навального, де він ніяк згадав ні імені загиблого, ні голову Кремля Володимира Путіна, свідчить про наявність "путінського крила" у Республіканській партії.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас нині є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому", — зазначила посадовиця.

Експосадовиця партії також порівняла реакції чинного президента США Джо Байдена та Дональда Трампа. За її словами, вони кардинально відрізнялися.

Байден у своїх коментарях у Білому домі після оголошення про смерть Навального, рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів".

Тим часом Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він понад 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи та політичних опонентів.

Що відомо про смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідомо.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Наразі рідним опозиціонера досі не передали його тіло, хоча вони вже отримали документальне підтвердження смерті. У Росії кажуть, що ще проводять дослідження та експертизи.