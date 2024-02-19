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Смерть Навального показала наличие "путинского крыла" среди республиканцев

19 февраля 2024 09:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Смерть Навального показала наличие "путинского крыла" среди республиканцев
Экс-представитель Республиканской партии Лиз Чейни. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального 16 февраля в США заговорили о "путинском крыле" Республиканской партии. Такие слухи повлекла за собой неоднозначная реакция экс-президента США Дональда Трампа на смерть заключенного оппозиционера.

Об этом заявила экс-представитель Республиканской партии Лиз Чейни в интервью CNN.

В США обеспокоены наличием "путинского крыла"

Чейни отметила, что реакция Трампа на смерть Навального, где он никак упомянул ни имени погибшего, ни главу Кремля Владимира Путина, свидетельствует о наличии "путинского крыла" в Республиканской партии.

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла состоит в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", — отметила чиновник.

Экс-чиновник партии также сравнила реакции действующего президента США Джо Байдена и Дональда Трампа. По ее словам, они кардинально отличались.

Байден в своих комментариях в Белом доме после объявления о смерти Навального, решительно возложил вину на "Путина и его головорезов".

Между тем Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в сообщении, которое его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.

Что известно о смерти Навального

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Пока родным оппозиционера до сих пор не передали его тело, хотя они уже получили документальное подтверждение смерти. В России говорят, что еще проводятся исследования и экспертизы.

США
владимир путин
Дональд Трамп
Алексей Навальный
Республиканская партия

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