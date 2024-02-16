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Смерть Навального — Байден прокоментував ймовірну причетність Путіна

16 лютого 2024 22:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Смерть Навального — Байден прокоментував ймовірну причетність Путіна
Президент США Джо Байден під час свого звернення. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Білому домі відреагували на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, заявивши відкрито, що до смерті політика причетний президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомив президент США Джо Байден у п'ятницю, 16 лютого.

Білий дім відреагував на смерть Навального

"Навальний вірив у свободу, верховенство закону, в Росію. Він протестував проти воєнних злочинів Путіна, проти його жахливої війни", — заявив американський лідер. 

Він зауважив, що за американцями слідкує історія, тому, якщо вони не підтримають Україну, "історія їх засудить".

"Ми не повинні повторюватись за попереднім президентом і дозволяти Росії робити все, що вона хоче. Путін і весь світ повинен знати: якщо він нападе на члена НАТО, ми будемо захищати кожен дюйм землі альянсу", — підкреслив Байден.

Також американський президент висловив співчуття дружині політика Юлії Навальній.

"Ми не забудемо Навального і його хоробрість", — сказав він і додав, що США можуть запровадити нові обмеження проти РФ.

Смерть Олексія Навального — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється. 

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський та опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков.

Водночас у Вірменії, Грузії та Росії розпочалися протести через смерть політика. В останній СЗШР став масово затримувати учасників протесту. 

Джо Байден
США
володимир путін
Олексій Навальний
Україна
Росія

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