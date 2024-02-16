Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Смерть Навального — Байден прокомментировал вероятную причастность Путина arrow

Смерть Навального — Байден прокомментировал вероятную причастность Путина

16 февраля 2024 22:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Смерть Навального — Байден прокомментировал вероятную причастность Путина
Президент США Джо Байден во время обращения. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Белом доме отреагировали на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявив открыто, что к смерти политика причастен президент России Владимир Путин.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в пятницу, 16 февраля.

Белый дом отреагировал на смерть Навального

"Навальный верил в свободу, верховенство закона, в Россию. Он протестовал против военных преступлений Путина, против его ужасной войны", — заявил американский лидер.

Он отметил, что за американцами следит история, поэтому, если они не поддержат Украину, "история их осудит".

"Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет. Путин и весь мир должен знать: если он нападет на члена НАТО, мы будем защищать каждый дюйм земли альянса", — подчеркнул Байден.

Также американский президент выразил соболезнования жене политика Юлии Навальной.

"Мы не забудем Навального и его храбрость", — сказал он и добавил, что США могут ввести новые ограничения против РФ.

Смерть Алексея Навального — последние новости

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский и оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков.

В то же время в Армении, Грузии и России начались протесты из-за смерти политика. В последней СОБР стал массово задерживать протестующих.

Джо Байден
США
владимир путин
Алексей Навальный
Украина
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме