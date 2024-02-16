Смерть Навального — Байден прокомментировал вероятную причастность Путина

Президент США Джо Байден во время обращения. Фото: скриншот

В Белом доме отреагировали на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявив открыто, что к смерти политика причастен президент России Владимир Путин.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в пятницу, 16 февраля.

Белый дом отреагировал на смерть Навального

"Навальный верил в свободу, верховенство закона, в Россию. Он протестовал против военных преступлений Путина, против его ужасной войны", — заявил американский лидер.

Он отметил, что за американцами следит история, поэтому, если они не поддержат Украину, "история их осудит".

"Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет. Путин и весь мир должен знать: если он нападет на члена НАТО, мы будем защищать каждый дюйм земли альянса", — подчеркнул Байден.

Также американский президент выразил соболезнования жене политика Юлии Навальной.

"Мы не забудем Навального и его храбрость", — сказал он и добавил, что США могут ввести новые ограничения против РФ.

Смерть Алексея Навального — последние новости

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский и оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков.

В то же время в Армении, Грузии и России начались протесты из-за смерти политика. В последней СОБР стал массово задерживать протестующих.