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Британія ввела санкції через смерть Навального — хто потрапив під обмеження

21 лютого 2024 17:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британія ввела санкції через смерть Навального — хто потрапив під обмеження
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Велика Британія запровадила санкції через смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Їх ввели проти начальників колонії, де помер політик.

Про це повідомило BBC у середу, 21 лютого.

Санкції через смерть Навального

Британія заморозила активи шести російських начальників колонії. Їм також буде заборонено в'їзд до країни.

Західні лідери заявляють, що відповідальність за смерть Навального лежить на російській владі, включаючи президента Путіна.

"Ті, хто відповідальний за жорстоке поводження з Навальним, не повинні мати жодних ілюзій — ми притягнемо їх до відповідальності", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Британія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального.

Уряд закликав негайно передати тіло російського політика його родині і провести повне розслідування.

Під санкціями опинилися: 

  • полковник Вадим Костянтинович Калінін — начальник виправної колонії;
  • підполковник Сергій Миколайович Коржов — заступник начальника;
  • підполковник Василь Олександрович Видрін — заступник начальника;
  • підполковник Володимир Іванович Пилипчик — заступник начальника;
  • підполковник Голяков Олександр Володимирович — заступник начальника;
  • полковник Олександр Валерійович Образцов — заступник начальника.

Кемерон заявив, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. 

"Ніхто не повинен сумніватися в репресивному характері російської системи. Ось чому ми сьогодні вводимо санкції проти найвищого тюремного керівництва, відповідального за його утримання в колонії, де він провів останні місяці свого життя", — наголосив він.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія та її союзники розглядають всі варіанти, щоб притягнути Росію і Путіна до відповідальності.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії "Полярний вовк" Ямало-Ненецького автономного округу Росії помер Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється. 

Також 23 лютого США оголосять масштабний пакет антиросійських санкцій проти Росії через смерть Навального та дворічний період повномасштабної війни РФ проти України.

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санкції
Великобританія
Олексій Навальний
політики

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