CША у п'ятницю оголосять масштабний пакет антиросійських санкцій через смерть Навального

Російські силовики затримують Олексія Навального. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

У Сполучених Штатах Америки в п'ятницю, 23 лютого, оголосять масштабний пакет антиросійських санкцій проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального, та дворічний період повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє агенція Reuters.

США готують новий пакет санкцій через смерть Навального

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, що санкції будуть також пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-терористки, а також з низкою економічних джерел.

Водночас спікер Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі, сказав, що пакет притягне РФ до відповідальності як за смерть Навального, так і за війну в Україні. Він також зауважив, що до п'ятниці пакет буде доповнено новими обмеженнями.

"За розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про великий пакет санкцій цієї п'ятниці, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним", — сказав він.

Водночас президент США Джо Байден, в розмові з журналістами під час поїздки до штату Каліфорнія, не надав подробиць нового санкційного пакета. Проте, за інформацією агенції, до узгодження пакета обмежень долучили заступника міністра фінансів США Брайана Нельсона, який відповідає за нові антиросійські санкції.

Заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон на брифінгу. Джерело: Голос Америки

Смерть Олексія Навального — що відомо

Нагадаємо, 16 лютого, у виправній колонії "Полярний вовк" Ямало-Ненецького автономного округу Росії помер Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика, Юлія Навальна.

Водночас за інформацією від матері опозиціонера, Людмили Навальної, вона досі не отримала для поховання тіло сина. В моргу міста Салехард розповіли жінці, що тіла політика вони не мають, і його конфіскували працівники Слідкому Росії.