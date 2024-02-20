Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow CША в пятницу объявят масштабный пакет антироссийских санкций из-за смерти Навального arrow

CША в пятницу объявят масштабный пакет антироссийских санкций из-за смерти Навального

20 февраля 2024 22:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
CША в пятницу объявят масштабный пакет антироссийских санкций из-за смерти Навального
Российские силовики задерживают Алексея Навального. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Соединенных Штатах Америки в пятницу, 23 февраля, объявят масштабный пакет антироссийских санкций против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального и двухлетний период полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

США готовят новый пакет санкций из-за смерти Навального

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, санкции будут также связаны с военно-промышленным комплексом страны-террориста, а также с рядом экономических источников.

В то же время спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби сказал, что пакет привлечет РФ к ответственности как за смерть Навального, так и за войну в Украине. Он также отметил, что до пятницы пакет будет дополнен новыми ограничениями.

"По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным", — сказал он.

В то же время, президент США Джо Байден, в разговоре с журналистами во время поездки в штат Калифорния, не предоставил подробностей нового санкционного пакета. Однако, по информации агентства, к согласованию пакета ограничений подключили замминистра финансов США Брайана Нельсона, который отвечает за новые антироссийские санкции.

CША в пятницу объявят масштабный пакет антироссийских санкций из-за смерти Навального
Замминистра финансов США Брайан Нельсон на брифинге. Источник: Голос Америки

Смерть Алексея Навального – что известно

Напомним, 16 февраля, в исправительной колонии "Полярный волк" Ямало-Ненецкого автономного округа России умер Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

В то же время, по информации от матери оппозиционера, Людмилы Навальной, она до сих пор не получила для похорон тело сына. В морге города Салехард рассказали женщине, что тела политика у них нет, и его конфисковали работники Следственного комитета России.

санкции против России
США
смерть
Алексей Навальный
Украина
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме