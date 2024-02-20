CША в пятницу объявят масштабный пакет антироссийских санкций из-за смерти Навального

Российские силовики задерживают Алексея Навального. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

В Соединенных Штатах Америки в пятницу, 23 февраля, объявят масштабный пакет антироссийских санкций против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального и двухлетний период полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

США готовят новый пакет санкций из-за смерти Навального

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, санкции будут также связаны с военно-промышленным комплексом страны-террориста, а также с рядом экономических источников.

В то же время спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби сказал, что пакет привлечет РФ к ответственности как за смерть Навального, так и за войну в Украине. Он также отметил, что до пятницы пакет будет дополнен новыми ограничениями.

"По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным", — сказал он.

В то же время, президент США Джо Байден, в разговоре с журналистами во время поездки в штат Калифорния, не предоставил подробностей нового санкционного пакета. Однако, по информации агентства, к согласованию пакета ограничений подключили замминистра финансов США Брайана Нельсона, который отвечает за новые антироссийские санкции.

Замминистра финансов США Брайан Нельсон на брифинге. Источник: Голос Америки

Смерть Алексея Навального – что известно

Напомним, 16 февраля, в исправительной колонии "Полярный волк" Ямало-Ненецкого автономного округа России умер Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

В то же время, по информации от матери оппозиционера, Людмилы Навальной, она до сих пор не получила для похорон тело сына. В морге города Салехард рассказали женщине, что тела политика у них нет, и его конфисковали работники Следственного комитета России.