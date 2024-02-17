Прессекретарка Навального підтвердила смерть політика в колонії

Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: REUTERS

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, в п'ятницю, 16 лютого. Наразі тіло політика перебуває в місті Салехарді.

Про це прессекретарка повідомила у Twitter, в суботу, 17 лютого.

Прессекретарка Навального підтвердила його смерть

Ярмиш підтвердила смерть Навального у колонії РФ. За її словами, політика було вбито. Наразі його тіло перебуває в морзі у Салехарді. Прессекретарка наголосила, що родина Навального вимагає негайної видачі його тіла.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального перебуває в Салехарді. Його забрали слідчі СК. Зараз вони проводять із ним "дослідження", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Ярмиш

Смерть Олексія Навального — що відомо

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального стало те, що у політика відірвався тромб. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Нагадаємо, росіяни звинувачують у смерті Навального російського диктатора Володимира Путіна. У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера. Натомість посадовці Держдуми РФ вважають винними керівництво країн Заходу та Україну.

Додамо, російські ЗМІ оприлюднили останнє відео Навального під час засідання Ковровського суду РФ.