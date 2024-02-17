Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прессекретарка Навального підтвердила смерть політика в колонії arrow

Прессекретарка Навального підтвердила смерть політика в колонії

17 лютого 2024 14:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прессекретарка Навального підтвердила смерть політика в колонії
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, в п'ятницю, 16 лютого. Наразі тіло політика перебуває в місті Салехарді.

Про це прессекретарка повідомила у Twitter, в суботу, 17 лютого.

Прессекретарка Навального підтвердила його смерть

Ярмиш підтвердила смерть Навального у колонії РФ. За її словами, політика було вбито. Наразі його тіло перебуває в морзі у Салехарді. Прессекретарка наголосила, що родина Навального вимагає негайної видачі його тіла.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального перебуває в Салехарді. Його забрали слідчі СК. Зараз вони проводять із ним "дослідження", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Ярмиш
Скриншот допису Ярмиш

Смерть Олексія Навального — що відомо

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального стало те, що у політика відірвався тромб. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Нагадаємо, росіяни звинувачують у смерті Навального російського диктатора Володимира Путіна. У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера. Натомість посадовці Держдуми РФ вважають винними керівництво країн Заходу та Україну. 

Додамо, російські ЗМІ оприлюднили останнє відео Навального під час засідання Ковровського суду РФ. 

смерть
в'язниця
Олексій Навальний
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі