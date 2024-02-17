Пресс-секретарь Навального подтвердила смерть политика в колонии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, в пятницу, 16 февраля. Сейчас тело политика находится в городе Салехарде.

Об этом пресс-секретарь сообщила в Twitter, в субботу, 17 февраля.

Пресс-секретарь Навального подтвердила его смерть

Ярмыш подтвердила смерть Навального в колонии РФ. По ее словам, политик был убит. Пока его тело находится в морге в Салехарде. Пресс-секретарь подчеркнула, что семья Навального требует немедленной выдачи его тела.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним "исследование", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Ярмыш

Смерть Алексея Навального — что известно

По данным российских СМИ, причиной смерти Навального стало то, что у политика оторвался тромб. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Напомним, россияне обвиняют в смерти Навального российского диктатора Владимира Путина. В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера. В то же время чиновники Госдумы РФ считают виновными руководство стран Запада и Украины.

Добавим, российские СМИ обнародовали последнее видео Навального во время заседания Ковровского суда РФ.