У Росії знайшли "винних" у смерті Навального

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Фото: росЗМІ

Посадовці Державної Думи РФ вперше відреагували на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, звинувативши у його смерті керівництво країн Заходу та Україну.

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін у Telegram в п'ятницю, 16 лютого.

Росія звинуватила Україну та її союзників у смерті Навального

У своїй заяві посадовець заявив, що буцімто Україні та союзникам "вигідна" смерть Навального.

"Причину встановлять судмедексперти та слідство. Але, коли, не чекаючи результатів, звучать як під копірку звинувачення та заяви політиків та голів недружніх держав, перш за все треба відповісти на запитання: кому сьогодні вигідна смерть Навального?" — написав Володін.

Допис Володіна. Джерело: Telegram В'ячеслава Володіна

За словами спікера Держдуми, у смерті політика винні "всі вони: від генсека НАТО та керівництва США до Шольца, Сунака та Зеленського".

Смерть Олексія Навального — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Водночас у Кремлі чекають на висновки проведення медичної експертизи.