В России нашли "виновных" в смерти Навального

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: росСМИ

Депутаты Государственной Думы РФ впервые отреагировали на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, обвинив в его смерти руководство стран Запада и Украины.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Россия обвинила Украину и ее союзников в смерти Навального

В своем заявлении чиновник заявил, будто Украине и союзникам "выгодна" смерть Навального.

"Причину установят судмедэксперты и следствие. Но, когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде всего нужно ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?" — написал Володин.

Пост Володина. Источник: Telegram Вячеслава Володина

По словам спикера Госдумы, в смерти Навального виновны "все они: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского".

Смерть Алексея Навального — последние новости

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

В то же время в Кремле ждут выводы проведения медицинской экспертизы.