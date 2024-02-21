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ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России

21 февраля 2024 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России
Заседание Совета ЕС. Фото:
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Послы Европейского Союза согласовали 13 пакет санкций против Российской Федерации. Официально его утвердят 24 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского Союза в среду, 21 февраля.

ЕС согласовал санкции против РФ

"Послы стран ЕС только принципиально согласовали 13 пакет санкций в рамках агрессии России против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля", — говорится в сообщении, обнародованном в соцсети Х в среду.

Ранее Европейская комиссия заявляла, что намерена ввести пакет санкций, чтобы отметить вторую годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

Пакет содержит ограничения против почти 200 человек и компаний из России, Китая и других стран, помогающих Москве в военных действиях против Украины.

Напомним, ранее редактор издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк прокомментировал новый пакет санкций ЕС против России. По его словам, ограничения, ожидаемые ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, будут самыми слабыми.

В конце января Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения продлятся до 31 июля 2024 года.

Европейский союз
санкции
война
Украина
Россия

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