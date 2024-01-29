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Евросоюз продлил санкции против России — на какой срок

29 января 2024 15:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Евросоюз продлил санкции против России — на какой срок
Совет ЕС. Иллюстративное фото: agenzianova.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения за вооруженную агрессию на территории Украины продлятся до 31 июля 2024 года.

Об этом сообщает коммюнике Совета ЕС.

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Совет ЕС принял решение о продлении действия санкций против РФ. Они продлятся полгода, до 31 июля. Будут продлены экономические санкции, введенные еще в начале российского вторжения в Украину, в 2014 году.

По данным коммюнике, Евросоюз будет продолжать и откладывать отмену санкций до тех пор, пока Россия будет применять оружие по населению Украины и нарушать международное право.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны должны подорвать способность россиян производить оружие. В мире существуют теневые схемы и лазейки, с помощью которых РФ удается обходить санкции.

Добавим, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поддерживает запрет на импорт российского зерна "как по политическим, так и по экономическим причинам". По его мнению, большой проблемой является возможность обходить санкции, которую дают России третьи страны.

Ранее мы писали, что западные санкции, которые должны были настроить российских олигархов против Путина, дали совершенно противоположный эффект. Более того, Юлия Латынина сообщила ведущей Юлии Литвиненко в интервью Новини.LIVE, что санкции против России играют на руку Индии и Китаю.

санкции против России
Европейский союз
санкции
война
Украина
Рада Европы

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