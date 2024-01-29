Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Євросоюз продовжив санкції проти Росії — на який термін arrow

Євросоюз продовжив санкції проти Росії — на який термін

29 січня 2024 15:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Євросоюз продовжив санкції проти Росії — на який термін
Рада ЄС. Ілюстративне фото: agenzianova.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Рада Європейського Союзу узгодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження за збройну агресію на території України триватимуть до 31 липня 2024 року.

Про це повідомляє комюніке Ради ЄС.

Читайте також:

ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження дії санкцій проти РФ. Вони триватимуть пів року, до 31 липня. Будуть продовжені економічні санкції, які були запроваджені ще на початку російського вторгнення в Україну, у 2014 році.

За даними комюніке, Євросоюз буде продовжувати та відтерміновувати скасування санкцій до того часу, поки Росія застосовуватиме зброю по населенню України та порушуватиме  міжнародне право.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що західні країни повинні підірвати здатність росіян виробляти зброю. У світі існують тіньові схеми та лазівки, за допомогою яких РФ вдається обходити санкції.

Додамо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що підтримує заборону імпорту російського зерна "як із політичних, так і з економічних причин". На його думку, великою проблемою є змога обходити санкції, яку дають Росії треті країни.

Раніше ми писали, що західні санкції, які мали налаштувати російських олігархів проти Путіна, дали абсолютно протилежний ефект. Ба більше, Юлія Латиніна повідомила ведучій Юлії Литвиненко в інтерв'ю Новини.LIVE, що санкції проти Росії грають на руку Індії та Китаю.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
війна
Україна
Рада Європи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі