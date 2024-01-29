Євросоюз продовжив санкції проти Росії — на який термін

Рада ЄС. Ілюстративне фото: agenzianova.com

Рада Європейського Союзу узгодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження за збройну агресію на території України триватимуть до 31 липня 2024 року.

Про це повідомляє комюніке Ради ЄС.

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Рада ЄС ухвалила рішення про продовження дії санкцій проти РФ. Вони триватимуть пів року, до 31 липня. Будуть продовжені економічні санкції, які були запроваджені ще на початку російського вторгнення в Україну, у 2014 році.

За даними комюніке, Євросоюз буде продовжувати та відтерміновувати скасування санкцій до того часу, поки Росія застосовуватиме зброю по населенню України та порушуватиме міжнародне право.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що західні країни повинні підірвати здатність росіян виробляти зброю. У світі існують тіньові схеми та лазівки, за допомогою яких РФ вдається обходити санкції.

Додамо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що підтримує заборону імпорту російського зерна "як із політичних, так і з економічних причин". На його думку, великою проблемою є змога обходити санкції, яку дають Росії треті країни.

Раніше ми писали, що західні санкції, які мали налаштувати російських олігархів проти Путіна, дали абсолютно протилежний ефект. Ба більше, Юлія Латиніна повідомила ведучій Юлії Литвиненко в інтерв'ю Новини.LIVE, що санкції проти Росії грають на руку Індії та Китаю.