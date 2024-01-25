Президент Латвії Рінкевичс закликав заборонити імпорт російського зерна

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: ostwest.tv

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що підтримує заборону імпорту російського зерна "як із політичних, так і з економічних причин". На його думку, великою проблемою є змога обходити санкції, яку дають Росії треті країни.

Про це повідомляє Delfi.

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Рінкевичс зазначив, що імпорт російського зерна підтримує "російську військову машинерію" та має негативні наслідки для сільського господарства Латвії. Він припустив, що це зерно може бути крадене з окупованих територій України та наголосив, що Росія використовує зерно як зброю у гібридній війні.

За словами латвійського президента, тема щодо заборони торгівлі з РФ мінеральними добривами та харчовими продуктами, зокрема, зерном не нові. Він додав, що більшість країн ЄС ще не ухвалювали подібних рішень, а накладення санкцій на ці товари тягне за собою труднощі.

Також Рінкевичс розповів про дані щодо річного обсягу торгівлі з Росією, однак зауважив, що вони ще уточнюються:

у Латвії — 280 млн євро,

у Литві — 34 млн євро,

у Естонії — 83 млн євро,

у Польщі — 221 млн євро.

Обхід санкцій РФ

Латвійський лідер згадав і про роль третіх країн, які не назвав, в обході санкцій РФ. Президент зазначив, що тема на слуху в країнах Балтії та є непростою дискусією для Європи.

"Я відкритий для ідей, які нарешті знизять залежність будь-якої нашої торгівлі від Росії та Білорусі", — наголосив Рінкевичс.

Президент заявив, що йому відомо про суперечки в Сеймі Латвії щодо запровадження додаткових мит для тих підприємства, що мають торгові зв'язки з РФ та Білоруссю. За його словами, вже проводиться відповідний аналіз поточної ситуації.

Нагадаємо, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін має манію відновити Російську імперію. Він закликає латвійців готуватися до гібридної війни.