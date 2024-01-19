Першою лінією оборони є Україна — Латвія закликає громадян готуватися до гібридної війни

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: LETA

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін має манію відновити Російську імперію. Він закликає латвійців готуватися до гібридної війни.

Про це повідомляє Delfi.

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Рінкевичс зазначив, що пропаганда РФ свідчить про те, що Путін мріє про відновлення Російської імперії часів 19 — початку 20 століття. Тому на думку президента, Латвія повинна бути готовою до гібридної війни.

Латвійський лідер нагадав, що Канада керує бойовою групою розширеної присутності в Латвії і країна має намір підняти її ефективність до рівня бригади. У склад групи входять військовослужбовці з країн-союзників, зокрема Польщі.

"Ми бачимо і спроби використовувати нові технології, наприклад, штучний інтелект. Це перша кібервійна. Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони — це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям, які воюють, чим, можливо, їм довелося б дякувати нам", — наголосив Рінкевичс.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля створити інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Такий задум — частина його ширшої спроби послабити НАТО.