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Першою лінією оборони є Україна — Латвія закликає громадян готуватися до гібридної війни

19 січня 2024 04:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Першою лінією оборони є Україна — Латвія закликає громадян готуватися до гібридної війни
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: LETA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін має манію відновити Російську імперію. Він закликає латвійців готуватися до гібридної війни.

Про це повідомляє Delfi.

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Рінкевичс зазначив, що пропаганда РФ свідчить про те, що Путін мріє про відновлення Російської імперії часів 19 — початку 20 століття. Тому на думку президента, Латвія повинна бути готовою до гібридної війни.

Латвійський лідер нагадав, що Канада керує бойовою групою розширеної присутності в Латвії і країна має намір підняти її ефективність до рівня бригади. У склад групи входять військовослужбовці з країн-союзників, зокрема Польщі.

"Ми бачимо і спроби використовувати нові технології, наприклад, штучний інтелект. Це перша кібервійна. Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони — це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям, які воюють, чим, можливо, їм довелося б дякувати нам", — наголосив Рінкевичс.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля створити інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Такий задум — частина його ширшої спроби послабити НАТО.

Канада
володимир путін
Латвія
військові
Едгарс Рінкевичс
кібервійна
небезпека
війна в Україні
війна
Росія

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