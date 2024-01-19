Первой линией обороны есть Украина — Латвия призывает граждан готовиться к гибридной войне

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: LETA

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что, по его мнению, у российского диктатора Владимира Путина есть мания восстановить Российскую империю. Он призывает латвийцев готовиться к гибридной войне.

Об этом сообщает Delfi.

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Ринкевичс отметил, что пропаганда РФ свидетельствует о том, что Путин мечтает о восстановлении Российской империи времен 19 — начала 20 века. Поэтому, по мнению президента, Латвия должна быть готова к гибридной войне.

Латвийский лидер напомнил, что Канада руководит боевой группой расширенного присутствия в Латвии, и страна намерена поднять ее эффективность до уровня бригады. В состав группы входят военнослужащие из стран-союзников, в том числе Польши.

"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна. Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны — это Украина. Мы будем благодарны украинцам, которые воюют, чем возможно, им пришлось бы благодарить нас", — подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин значительно активизировал давние усилия Кремля создать информационные условия для предстоящей эскалации против балтийских стран. Такой замысел — часть его более широкой попытки ослабить НАТО.