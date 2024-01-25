Президент Латвии Ринкевичс призвал запретить импорт российского зерна

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: ostwest.tv

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поддерживает запрет на импорт российского зерна "как по политическим, так и по экономическим причинам". По его мнению, большой проблемой является обходить санкции, что дают России третьи страны.

Об этом сообщает Delfi.

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Ринкевичс отметил, что импорт российского зерна поддерживает "российскую военную машинерию" и имеет негативные последствия для сельского хозяйства Латвии. Он предположил, что это зерно может быть украдено с оккупированных территорий Украины и подчеркнул, что Россия использует зерно как оружие в гибридной войне.

По словам латвийского президента, тема о запрете торговли с РФ минеральными удобрениями и пищевыми продуктами, в частности, зерном не новая. Он добавил, что большинство стран ЕС еще не принимали подобных решений, а наложение санкций на эти товары влечет за собой трудности.

Также Ринкевичс рассказал о данных о годовом объеме торговли с Россией, однако отметил, что они еще уточняются:

в Латвии — 280 млн евро,

в Литве — 34 млн евро,

в Эстонии — 83 млн евро,

в Польше — 221 млн евро.

Обход санкций РФ

Латвийский лидер упомянул и о роли третьих неназванных стран в обходе санкций РФ. Президент отметил, что тема на слуху в странах Балтии является непростой дискуссией для Европы.

"Я открыт для идей, которые наконец-то снизят зависимость любой нашей торговли от России и Беларуси", — подчеркнул Ринкевичс.

Президент заявил, что ему известно о спорах в Сейме Латвии относительно введения дополнительных пошлин для предприятий, имеющих торговые связи с РФ и Беларусью. По его словам, уже проводится анализ текущей ситуации.

Напомним, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что, по его мнению, у российского диктатора Владимира Путина есть мания восстановить Российскую империю. Он призывает латвийцев готовиться к гибридной войне.