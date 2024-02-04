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Журналіст розповів, яким буде новий пакет санкцій ЄС проти Росії

4 лютого 2024 23:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Журналіст розповів, яким буде новий пакет санкцій ЄС проти Росії
Засідання Ради ЄС. Ілюстративне фото: eeas.europa.eu
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Редактор видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк прокоментував новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, обмеження, які очікуються до другої річниці повномасштабної війни в Україні, будуть найслабшими.

Відповідну заяву журналіст зробив на своїй сторінці у Twitter.

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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде найслабшим з усіх

Йозвяк у своєму дописі розповів, що до нового пакета економічних санкцій увійдуть лише заборони на видачу віз росіянам та заморожування активів близько 250 осіб юридичних осіб РФ. Редактор вважає, що такі обмеження є дуже слабкими. За його словами, новий пакет "стане найслабкішим за всю історію".

"Як і очікувалося: наступний пакет (ЄС. — Ред.) санкцій щодо (РФ. — Ред.) складатиметься лише із заборони на видачу віз і заморожування активів близько 250 осіб юридичних осіб. Це буде найслабший і найнеамбітніший пакет на сьогодні, що збігається з другою річницею повномасштабного вторгнення в (Україні. — Ред.)", — наголосив Йозвяк.

Скриншот допису Йозвяка
Скриншот допису Йозвяка

Санкції проти РФ — що відомо

Рада Європейського Союзу узгодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження за збройну агресію на території України триватимуть до 31 липня 2024 року.

Країни ЄС досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток з них вилучать для допомоги Україні. Уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії. Згідно із запропонованим планом, союзники можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування України, використовуючи російські активи як заставу для погашення боргу.

Китайські державні банки посилюють контроль за операціями, пов'язаними з Росією, у відповідь на попередження США щодо можливості вторинних санкцій за порушення обмежень. Відомо, що мінімум два значні банки Китаю переглядають свої ділові відносини з РФ.

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Європейський союз
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війна
Україна
Росія

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