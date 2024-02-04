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Бельгія має план, як використати заморожені російські активи, — FТ

4 лютого 2024 17:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бельгія має план, як використати заморожені російські активи, — FТ
Бельгійський депозитарій Euroclear. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії. У майбутньому їх планують використати на користь України.

Про це пише Financial Times.

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Згідно із запропонованим планом, союзники можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування України, використовуючи російські активи як заставу для погашення боргу.

Таким чином коаліція країн, які підтримують Україну, вимагатимуть від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить — то на заморожені активи буде накладено арешт.

У матеріалі йдеться, що наразі це провідний варіант розблокування заморожених коштів для України.

Цей план дозволить G7 зібрати кошти для України без необхідності негайного розв'язання юридичних питань.

За даними джерел FT, Бельгія просувала ідею залучення боргу під заставу активів.

"Використання активів як застави для залучення боргу — це спроба знайти компроміс між різними точками зору за столом переговорів, як всередині ЄС, так і... G7", — зазначили там.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток з них вилучать для допомоги Україні.

Раніше Reuters писало, що Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, попри плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

санкції проти Росії
Бельгія
активи
війна в Україні
Росія

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