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Країни ЄС підтримали план з вилучення прибутку із заморожених активів РФ

30 січня 2024 09:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Країни ЄС підтримали план з вилучення прибутку із заморожених активів РФ
Бельгійський депозитарій Euroclear. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Країни Європейського Союзу досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток з них вилучать для допомоги Україні.

Про це пише Financial Times.

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Використання заморожених активів РФ

Так, це перший крок ЄС до можливого використання заморожених активів Росії для відновлення України.

Йдеться про прибуток з відсотків зі 191 млрд євро, які у бельгійському депозитарії Euroclear.

Відповідно до угоди, прибуток, отриманий ним, реєструватиметься окремо і не виплачуватиметься як дивіденди акціонерам.

Це буде тривати, допоки країни ЄС одноголосно не ухвалять рішення про встановлення "фінансового вкладу до бюджету Євросоюзу, який має бути зібраний із цього чистого прибутку, щоб підтримати Україну".

Водночас термінів для ухвалення цього рішення немає, тобто заморожування відсотків не буде автоматично вести до передачі Україні — для цього необхідно буде окреме рішення ЄС.

Крім того, пропозиція стосується лише прибутку у майбутньому, а відсотків, які накопичилися раніше, вона не торкнеться.

Раніше Reuters писало, що Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, попри плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський відзначив результати комунікації з партнерами щодо російських активів. За його словами, країна наблизилася до рішення про їх конфіскацію.

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Європейський союз
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