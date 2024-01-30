Страны ЕС поддержали план по извлечению прибыли из замороженных активов РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear. Фото: Wikipedia

Страны Европейского Союза достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль с них будет изъята для помощи Украине.

Об этом пишет Financial Times.

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Так, это первый шаг ЕС к возможному использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Речь идет о прибыли с процентов с 191 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Согласно договору, прибыль, полученная им, будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам.

Это будет продолжаться, пока страны ЕС единогласно не примут решение об установлении "финансового вклада в бюджет Евросоюза, который должен быть собран из этой чистой прибыли, чтобы поддержать Украину".

В то же время сроков для принятия этого решения нет, то есть замораживание процентов не будет автоматически вести к передаче Украине — для этого необходимо будет отдельное решение ЕС.

Кроме того, предложение касается только прибыли в будущем, а накопившихся ранее процентов она не коснется.

Ранее Reuters писало, что Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский отметил результаты коммуникации с партнерами по российским активам. По его словам, страна приблизилась к решению об их конфискации.