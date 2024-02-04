У Бельгии есть план, как использовать замороженные российские активы, — FТ

Бельгийский депозитарий Euroclear. Фото: Wikipedia

Правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.

Об этом пишет Financial Times.

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Согласно предложенному плану, союзники могут выпустить долговые обязательства по финансированию Украины, используя российские активы как залог для погашения долга.

Таким образом, коалиция стран, которые поддерживают Украину, будут требовать от России выплаты долга, а если она этого не сделает — на замороженные активы будет наложен арест.

В материале говорится, что это основной вариант разблокирования замороженных средств для Украины.

Этот план позволит G7 собрать средства для Украины без необходимости немедленного решения юридических вопросов.

По данным источников FT, Бельгия продвигала идею привлечения долга под залог активов.

"Использование активов как залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между разными точками зрения за столом переговоров, как внутри ЕС, так и... G7", — отметили там.

Напомним, что страны Европейского Союза достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль из них будет изъята для помощи Украине.

Ранее Reuters писало, Европейский Союз вряд ли конфискует замороженные в Европе активы российского центрального банка, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.