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У Чехії запропонували обмежити пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони

23 січня 2024 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чехії запропонували обмежити пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував одне з обмежень для нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Йдеться про обмеження пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони.

Про це Ян Ліпавський заявив на засіданні Ради закордонних справ у Брюсселі, передає МЗС Чехії.

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"Чехія пропонує встановити обмеження на пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей тільки територією держави, де вони акредитовані. Неправильно, що російські дипломати користуються перевагами Шенгенської зони. Ми зробимо все можливе, щоб наша пропозиція була включена до 13-го пакета санкцій", — заявив Ліпавський.

На засіданні міністри країн Європи обговорили важливість продовження військової та фінансової підтримки України, а також переговорів щодо нового пакета Європейського фонду миру.

"Безпека України пов'язана і з нашою безпекою. Тому ми маємо продовжувати надавати військову та фінансову підтримку Україні в її захисті від російської агресії", — зазначив Ліпавський.

Міністри привітали рішення Єврокомісії почати скринінг законодавства України, Молдови та підготовку рамок для переговорів щодо їх вступу до ЄС.

Нагадаємо, Кабмін України планує запропонувати Раді нацбезпеки та оборони пропозиції про заборону будь-якого транспортного сполучення з Росією — автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного. Такі секторальні спецсанкції мають діяти аж 50 років.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що західні країни повинні підірвати здатність росіян виробляти зброю. У світі існують тіньові схеми та лазівки, за допомогою яких РФ вдається обходити санкції.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
МЗС
Чехія

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