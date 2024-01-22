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В Кабміні хочуть на півстоліття заборонити будь-яке транспортне сполучення з РФ

22 січня 2024 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Кабміні хочуть на півстоліття заборонити будь-яке транспортне сполучення з РФ
Засідання Кабміну. Фото: Facebook Дениса Шмигаля
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кабінет міністрів України планує запропонувати Раді нацбезпеки та оборони пропозиції про заборону будь-якого транспортного сполучення з Росією — автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного. Такі секторальні спецсанкції мають діяти аж 50 років.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 р. № 39-р.

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Як повідомляється, пропозиції хочуть розробити протягом десяти днів, згідно з законом "Про санкції".

Документ передбачатиме:

  • заборону прямого авіасполучення з Україною, використання повітряного простору України та повітряного простору у її акваторії для всіх видів прямих та транзитних польотів приватних літаків громадян чи резидентів РФ;
  • заборону в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ;
  • заборону ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, який перебуває на обліку компанією "Російська залізниця".

Також передбачено заборону плавання у внутрішніх акваторіях України, та вхід до українських морських портів:

  • кораблів під прапором РФ;
  • кораблів, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юрособи, які зареєстровані на території РФ, кінцеві бенефіціарні власники, члени або акціонери з громадянством РФ, фізичні та юрособи, проти яких застосовано санкції;
  • кораблів, які заходили в порти на тимчасово окупованих територіях України;
  • кораблів, які перебувають під наглядом "Російського морського реєстру судноплавства" та "Російського річкового реєстру".

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України висловив пропозицію про значне посилення покарання для чоловіків, які уникають виконання військового обліку та ухиляються від мобілізації. Зокрема, пропонується збільшення штрафів до 200 тис. грн. Також Кабмін погодив виділення рекордної суми на оборонні рубежі. У 2024 році на ці потреби спрямують 17,5 млрд гривень.

Кабінет міністрів
санкції проти Росії
РНБО
Україна
Росія

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