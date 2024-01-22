В Кабмине хотят на полвека запретить любое транспортное сообщение с РФ

Заседание Кабмина. Фото: Facebook Дениса Шмыгаля

Кабинет министров Украины планирует предложить Совету нацбезопасности и обороны предложения о запрещении любого транспортного сообщения с Россией — автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного. Такие секторальные спецсанкции должны действовать 50 лет.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.

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Как сообщается, предложения хотят разработать в течение десяти дней согласно закону "О санкциях".

Документ будет предусматривать:

запрещение прямого авиасообщения с Украиной, использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства в ее акватории для всех видов прямых и транзитных полетов частных самолетов граждан или резидентов РФ;

запрещение въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ;

запрет на ввоз на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, состоящего на учете компанией "Российская железная дорога".

Также предусмотрен запрет плавания во внутренних акваториях Украины и вход в украинские морские порты :

кораблей под флагом РФ;

кораблей, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юрлица, зарегистрированные на территории РФ, конечные бенефициарные собственники, члены или акционеры с гражданством РФ, физические и юрлица, против которых применены санкции;

кораблей, заходивших в порты на временно оккупированных территориях Украины;

кораблей, которые находятся под надзором "Российского морского реестра судоходства" и "Российского речного реестра".

Напомним, ранее Кабинет министров Украины высказал предложение о значительном усилении наказания для мужчин, которые избегают выполнения военного учета и уклоняются от мобилизации. В частности, предлагается увеличить штрафы до 200 тыс. грн. Также Кабмин согласовал выделение рекордной суммы на оборонные рубежи. В 2024 году на эти нужды направят 17,5 млрд. гривен.