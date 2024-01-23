В Чехии предложили ограничить передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил одно из ограничений нового пакета санкций Европейского Союза против России. Речь идет об ограничении передвижения российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны.
Об этом Ян Липовский заявил на заседании Совета иностранных дел в Брюсселе, передает МИД Чехии.
Ограничения для российских дипломатов в Шенгенской зоне
"Чехия предлагает установить ограничения на передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только по территории государства, где они аккредитованы. Неправильно, что российские дипломаты пользуются преимуществами Шенгенской зоны. Мы сделаем все возможное, чтобы наше предложение было включено в 13-й пакет санкций", — заявил Липавский.
На заседании министры стран Европы обсудили важность продолжения военной и финансовой поддержки Украины, а также переговоры о новом пакете Европейского фонда мира.
"Безопасность Украины связана и с нашей безопасностью. Поэтому мы должны продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине в ее защите от российской агрессии", — отметил Липовский.
Министры приветствовали решение Еврокомиссии начать скрининг законодательства Украины, Молдовы и подготовку рамок для переговоров по их вступлению в ЕС.
Напомним, Кабмин Украины планирует предложить Совету нацбезопасности и обороны предложения о запрете любого транспортного сообщения с Россией — автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного. Такие секторальные спецсанкции должны действовать 50 лет.
Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны должны подорвать способность россиян производить оружие. В мире существуют теневые схемы и лазейки, с помощью которых РФ удается обходить санкции.
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