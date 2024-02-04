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Журналист рассказал, каким будет новый пакет санкций ЕС против России

4 февраля 2024 23:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Журналист рассказал, каким будет новый пакет санкций ЕС против России
Заседание Совета ЕС. Иллюстративное фото: eeas.europa.eu
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Редактор издания Радио Свобода Рикард Йозвяк прокомментировал новый пакет санкций Европейского Союза против России. По его словам, ограничения, ожидаемые ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, будут самыми слабыми.

Соответствующее заявление журналист сделал на своей странице в Twitter.

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Йозвяк в своем сообщении рассказал, что в новый пакет экономических санкций войдут только запреты на выдачу виз россиянам и замораживание активов около 250 юридических лиц РФ. Редактор считает, что такие ограничения очень слабые. По его словам, новый пакет "станет самым слабым за всю историю".

"Как и ожидалось: следующий пакет (ЕС. — Ред.) санкций (в отношении РФ. — Ред.) будет состоять только из запрета на выдачу виз и замораживания активов около 250 человек юридических лиц. Это будет самый слабый и самый неамбициозный пакет на сегодняшний день, совпадающий со второй годовщиной полномасштабного вторжения в (Украине. — Ред.)", — подчеркнул Йозвяк.

Скриншот сообщения Йозвяка
Скриншот поста Йозвяка

Санкции против РФ — что известно

Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения за вооруженную агрессию на территории Украины продлятся до 31 июля 2024 года.

Страны ЕС достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль из них будет изъята для помощи Украине. Правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. Согласно предложенному плану, союзники могут выпустить долговые обязательства по финансированию Украины, используя российские активы как залог для погашения долга.

Китайские государственные банки ужесточают контроль за операциями, связанными с Россией, в ответ на предупреждение США о возможности вторичных санкций за нарушение ограничений. Известно, что минимум два крупных банка Китая пересматривают свои деловые отношения с РФ.

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