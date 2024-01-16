Санкції проти Росії — китайські банки обмежать співпрацю з країною-агресором

Люди біля китайського банку. Фото: Bloomberg

Китайські державні банки посилюють контроль за операціями, пов'язаними з Росією, у відповідь на попередження США щодо можливості вторинних санкцій за порушення обмежень. Відомо, що мінімум два значні банки Китаю останнім часом переглядають свої ділові відносини з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Повідомляється, що держбанки Китаю припиняють обслуговування компаній, включених до списків санкцій, і відмовляються від надання фінансових послуг російському оборонно-промисловому сектору, незалежно від валюти, що використовується, і юрисдикції транзакцій.

Також видання зазначає, що китайські банківські установи також посилюють перевірки своїх клієнтів, виявляючи тих, у кого бенефіціари чи контролюючі особи перебувають у Росії. Ці перевірки також торкнуться компаній, які не з Росії, але провідний бізнес у країні або постачаючі товари до Росії через інші держави.

Журналісти зазначають, що в минулому найбільші державні банки Китаю вже дотримувалися американських санкцій проти Ірану та Північної Кореї, побоюючись зіткнутися з вторинними обмеженнями та втратити можливість проводити операції в доларах.

Нагадаємо, що 12 січня Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Причиною цього стали постачання балістичних ракет з Північної Кореї.

Також ми писали про те, що посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує прибуток Росії для ведення війни проти України.