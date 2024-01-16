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Санкції проти Росії — китайські банки обмежать співпрацю з країною-агресором

16 січня 2024 21:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Санкції проти Росії — китайські банки обмежать співпрацю з країною-агресором
Люди біля китайського банку. Фото: Bloomberg
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Китайські державні банки посилюють контроль за операціями, пов'язаними з Росією, у відповідь на попередження США щодо можливості вторинних санкцій за порушення обмежень. Відомо, що мінімум два значні банки Китаю останнім часом переглядають свої ділові відносини з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Повідомляється, що держбанки Китаю припиняють обслуговування компаній, включених до списків санкцій, і відмовляються від надання фінансових послуг російському оборонно-промисловому сектору, незалежно від валюти, що використовується, і юрисдикції транзакцій.

Також видання зазначає, що китайські банківські установи також посилюють перевірки своїх клієнтів, виявляючи тих, у кого бенефіціари чи контролюючі особи перебувають у Росії. Ці перевірки також торкнуться компаній, які не з Росії, але провідний бізнес у країні або постачаючі товари до Росії через інші держави.

Журналісти зазначають, що в минулому найбільші державні банки Китаю вже дотримувалися американських санкцій проти Ірану та Північної Кореї, побоюючись зіткнутися з вторинними обмеженнями та втратити можливість проводити операції в доларах.

Нагадаємо, що 12 січня Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Причиною цього стали постачання балістичних ракет з Північної Кореї.

Також ми писали про те, що посилення антиросійських санкцій знизило стелю на ціну російської нафти на світових ринках. Це скорочує прибуток Росії для ведення війни проти України.

санкції проти Росії
США
санкції
Китай
банки
оборонна сфера
гроші

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