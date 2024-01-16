Санкции против России — китайские банки ограничат сотрудничество со страной-агрессором

Люди возле китайского банка. Фото: Bloomberg news

Китайские государственные банки усиливают контроль за операциями, связанными с Россией, в ответ на предупреждения США о возможности вторичных санкций за нарушение ограничений. Известно, что минимум два значительных банка Китая в последнее время пересматривают свои деловые отношения с РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что госбанки Китая прекращают обслуживание компаний, включенных в санкционные списки, и отказываются от предоставления финансовых услуг российскому оборонно-промышленному сектору, независимо от используемой валюты и юрисдикции транзакций.

Также издание указывает, что китайские банковские учреждения также усиливают проверки своих клиентов, выявляя тех, у кого бенефициары или контролирующие лица находятся в России. Эти проверки также затронут компании, не из России, но ведущие бизнес в стране или поставляющие товары в Россию через другие государства.

Журналисты отмечают, что в прошлом, крупнейшие государственные банки Китая уже соблюдали американские санкции против Ирана и Северной Кореи, опасаясь столкнуться с вторичными ограничениями и потерять возможность проводить операции в долларах.

Напомним, что 12 января Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России. Причиной тому стали поставки баллистических ракет из Северной Кореи.

Также мы писали о том, что ужесточение антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.