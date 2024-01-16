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Санкции против России — китайские банки ограничат сотрудничество со страной-агрессором

16 января 2024 21:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Санкции против России — китайские банки ограничат сотрудничество со страной-агрессором
Люди возле китайского банка. Фото: Bloomberg news
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Китайские государственные банки усиливают контроль за операциями, связанными с Россией, в ответ на предупреждения США о возможности вторичных санкций за нарушение ограничений. Известно, что минимум два значительных банка Китая в последнее время пересматривают свои деловые отношения с РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что госбанки Китая прекращают обслуживание компаний, включенных в санкционные списки, и отказываются от предоставления финансовых услуг российскому оборонно-промышленному сектору, независимо от используемой валюты и юрисдикции транзакций.

Также издание указывает, что китайские банковские учреждения также усиливают проверки своих клиентов, выявляя тех, у кого бенефициары или контролирующие лица находятся в России. Эти проверки также затронут компании, не из России, но ведущие бизнес в стране или поставляющие товары в Россию через другие государства.

Журналисты отмечают, что в прошлом, крупнейшие государственные банки Китая уже соблюдали американские санкции против Ирана и Северной Кореи, опасаясь столкнуться с вторичными ограничениями и потерять возможность проводить операции в долларах.

Напомним, что 12 января Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России. Причиной тому стали поставки баллистических ракет из Северной Кореи.

Также мы писали о том, что ужесточение антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.

санкции против России
США
санкции
Китай
банки
оборонная сфера
деньги

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