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ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії

21 лютого 2024 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії
Засідання Ради ЄС. Фото:
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Посли Європейського Союзу погодили 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Офіційно його затвердять 24 лютого.

Про це повідомила пресслужба Ради Європейського Союзу у середу, 21 лютого.

ЄС погодив санкції проти РФ

"Посли країн ЄС щойно принципово погодили 13-й пакет санкцій у межах агресії Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших, схвалених ЄС. Він пройде письмову процедуру і буде офіційно затверджений 24 лютого", — повідомило головування Бельгії в Раді ЄС соцмережі Х.

Раніше Європейська комісія заявляла, що має на меті запровадити пакет санкцій, щоб відзначити другу річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Пакет містить обмеження проти майже 200 осіб і компаній з Росії, Китаю та інших країн, які допомагають Москві у військових діях проти України.

Нагадаємо, раніше редактор видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк прокоментував новий пакет санкцій ЄС проти Росії. За його словами, обмеження, які очікуються до другої річниці повномасштабної війни в Україні, будуть найслабшими.

Наприкінці січня Рада Європейського Союзу погодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження продовжаться до 31 липня 2024 року.

Європейський союз
санкції
війна
Україна
Росія

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