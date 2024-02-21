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Санкции против России — Боррель рассказал об ограничениях в 13-м пакете

21 февраля 2024 13:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Санкции против России — Боррель рассказал об ограничениях в 13-м пакете
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Yves Herman
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Послы Европейского Союза 21 февраля одобрили 13-й пакет санкций против Российской Федерации. В новом пакете есть жесткие ограничения для россиян и их союзников.

Об этом сообщил Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель в своем Х.

Новый пакет санкций против России

Боррель рассказал, что новый пакет санкций содержит ограничения против почти 200 человек и компаний из России, Китая и других стран, помогающих Москве в военных действиях против Украины.

"У нас акция на 13-й пакет! Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц в наш пакет обозначений, благодаря чему список ЕС превысит 2000!" — сказал он.

Кроме того, представитель ЕС отметил, что эти санкции помогут принять меры против обхода ограничений Россией и ее союзниками.

Как известно, официально новый пакет санкций будет утвержден 24 февраля, ко второй годовщине вторжения Российской Федерации в Украину.

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Скриншот сообщения Борреля в Х

Напомним, ранее Венгрия заблокировала новый 13 пакет европейских санкций против России. Чиновники запросили дополнительное время для изучения предложений.

Кроме того, вводить санкции против РФ отказывается и Грузия. Премьер страны Иракли Кобахидзе подчеркнул, что поддерживает Украину в войне, однако вводить ограничения для Российской Федерации не намерен.

санкции против России
россияне
Жозеп Боррель
ЕС
война в Украине

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