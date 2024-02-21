Санкції проти Росії — Боррель розповів про обмеження в 13-му пакеті

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Посли Європейського Союзу 21 лютого схвалили 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації. У новому пакеті є жорсткі обмеження для росіян та їх союзників.

Про це повідомив Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель у своєму Х.

Новий пакет санкцій проти Росії

Боррель розповів, що новий пакет санкцій містить обмеження проти майже 200 осіб і компаній з Росії, Китаю та інших країн, які допомагають Москві у військових діях проти України.

"У нас акція на 13-й пакет! Ми додаємо майже 200 фізичних та юридичних осіб до нашого пакета позначень, завдяки чому список ЄС перевищить 2000!" — сказав він.

Крім того, представник ЄС зазначив, що ці санкції допоможуть вжити заходів проти обходу обмежень Росією та її союзниками.

Як відомо, офіційно новий пакет санкцій затвердять 24 лютого, до другої річницю вторгення Російської Федерації до України.

Скриншот допису Борреля в Х

Нагадаємо, раніше Угорщина заблокувала новий 13-й пакет європейських санкцій проти Росії. Урядовці запросили додатковий час для вивчення пропозицій.

Крім того, запроваджувати санкції проти РФ відмовляється і Грузія. Прем'єр країни Іраклі Кобахідзе наголосив, що підтримує Україну у війні, однак вводити обмеження для Російської Федерації не збирається.