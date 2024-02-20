Грузія не запроваджуватиме санкцій проти РФ — премʼєр Кобахідзе пояснив чому

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкцій проти Росії. Посадовець наголосив, що країна має свою чітку позицію та підтримує Україну у війні, однак вводити обмеження для Російської Федерації не збирається.

Про це глава держави сказав в Брюсселі на спільній пресконференції з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, повідомляє Interfax-Україна.

Грузія не буде вводити санкції проти Росії

"Щодо санкцій проти Росії у нас є дуже чітка позиція. Ми не запроваджуємо санкцій, і з цього приводу у нас є дуже сильні аргументи", — наголосив Кобахідзе.

За його словами, Грузія активно підтримує Україну та надає гуманітарну допомогу громадянам. Прем'єр висловив нерозуміння з приводу того, що його та керівництво Грузії звинувачують у співробітництві з Росією та підтриманні війни на території України. Кохабідзе заперечує подібні звинувачення.

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", серед них секретаря Ради безпеки, радника президента", — зауважив грузинський лідер.

Боррель прокоментував висловлювання Кохабідзе

Під час виступу у Брюсселі Боррель підкреслив, що в ЄС не розглядають Грузію як можливого союзника РФ. При цьому Верховний представник Євросоюзу додав, що "не чув закликів ні з України і, ні від окремих осіб" про залучення Грузії до воєнного конфлікту з Росією.

"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяв про відкриття в Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", — вказав Боррель.

Нагадаємо, у США анонсували запровадження санкцій проти Росії, яке відбудеться 23 лютого. Причиною цьому стала смерть опозиційного політика Олексія Навального в колонії та війна в Україні, яку РФ веде вже два роки.

Додамо в Угорщині заявили, що не блокуватимуть 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ, про який оголосив Жозеп Боррель після смерті Навального.