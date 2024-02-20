Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Грузія не запроваджуватиме санкцій проти РФ — премʼєр Кобахідзе пояснив чому arrow

Грузія не запроваджуватиме санкцій проти РФ — премʼєр Кобахідзе пояснив чому

20 лютого 2024 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Грузія не запроваджуватиме санкцій проти РФ — премʼєр Кобахідзе пояснив чому
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкцій проти Росії. Посадовець наголосив, що країна має свою чітку позицію та підтримує Україну у війні, однак вводити обмеження для Російської Федерації не збирається.

Про це глава держави сказав в Брюсселі на спільній пресконференції з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, повідомляє Interfax-Україна.

Грузія не буде вводити санкції проти Росії

"Щодо санкцій проти Росії у нас є дуже чітка позиція. Ми не запроваджуємо санкцій, і з цього приводу у нас є дуже сильні аргументи", — наголосив Кобахідзе.

За його словами, Грузія активно підтримує Україну та надає гуманітарну допомогу громадянам. Прем'єр висловив нерозуміння з приводу того, що його та керівництво Грузії звинувачують у співробітництві з Росією та підтриманні війни на території України. Кохабідзе заперечує подібні звинувачення. 

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", серед них секретаря Ради безпеки, радника президента",  — зауважив грузинський лідер.

Боррель прокоментував висловлювання Кохабідзе

Під час виступу у Брюсселі Боррель підкреслив, що в ЄС не розглядають Грузію як можливого союзника РФ. При цьому Верховний представник Євросоюзу додав, що "не чув закликів ні з України і, ні від окремих осіб" про залучення Грузії до воєнного конфлікту з Росією.

"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяв про відкриття в Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", — вказав Боррель.

Нагадаємо, у США анонсували запровадження санкцій проти Росії, яке відбудеться 23 лютого. Причиною цьому стала смерть опозиційного політика Олексія Навального в колонії та війна в Україні, яку РФ веде вже два роки.

Додамо в Угорщині заявили, що не блокуватимуть 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ, про який оголосив Жозеп Боррель після смерті Навального.

санкції проти Росії
санкції
війна
Грузія
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі