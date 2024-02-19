В Угорщині відповіли, чи блокуватимуть 13-й пакет санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не буде блокувати 13-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ. Він зазначив, що до санкційного пакету було внесено правки, на яких наголошували у Будапешті.

Про це дипломат повідомив на своїй сторінці у Facebook в понеділок, 19 лютого.

"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", — пояснив Сійярто.

Критика Угорщини щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Раніше міністр розкритикував 13-й пакет санкцій проти Росії, який запровадив ЄС.

За його словами, річниця повномасштабної війни РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".

"Війна в Україні тягне за собою все більше кровопролиття, більше смертей та більше руйнувань. Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. Насправді навпаки: ще раз підтверджується, що Європейський Союз, страждаючи від військового психозу, хоче піти назустріч Вашингтону, ліберальним ЗМІ та громадським організаціям, ухваливши черговий пакет санкцій, на цей раз, за загальним визнанням, безглуздий", — зауважив він.

Скриншот допису з Facebook Петера Сійярто

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Як відомо, санкції спрямовані проти 200 фізичних та юридичних російських осіб, Китаю та країн, які підтримують країну-агресора.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо "проугорської" політики Орбана.