Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Угорський прем’єр Орбан розкритикував висловлення Кулеби про його "проугорські" погляди arrow

Угорський прем’єр Орбан розкритикував висловлення Кулеби про його "проугорські" погляди

2 лютого 2024 17:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Угорський прем’єр Орбан розкритикував висловлення Кулеби про його "проугорські" погляди
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував висловлення очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби. Йдеться про слова, в яких дипломат назвав політику глави Угорщини не проросійською, а проугорською.

Про це йдеться в заяві Віктора Орбана, опублікованій на Telex.

Читайте також:

Орбан різко відреагував на слова Кулеби

"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Країна не повинна опускатися до того, щоб хтось інший судив про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини. Якщо вони це зроблять — а саме це і сталося в даному випадку, — ми не звертатимемо на це уваги", — підкреслив угорський лідер.

Згідно з заявою, Орбан наголосив, що Угорщина — суверенна держава. За його словами, країна не потребує "печатки кошерного схвалення" іншої держави.

"З якого дива? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми такі?" — зауважив прем'єр.

Однак, керівник уряду розглядає, що така заява Кулеби могла бути дружнім сигналом з його боку. При цьому Орбан вважає, що "не можна так говорити про іншу країну з почуттям власної гідності".

"А якщо й говорити, то не дивуйтеся, якщо вона вдає, що нічого не чула", — додав глава Угорщини.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що переміг на саміті Євросоюзу. За його словами, він домовився про механізм контролю, який "гарантує розумне використання коштів" для України. 

Додамо, премʼєр-міністр Угорщини 1 лютого виступив на мітингу фермерів з прямою критикою європейської влади. Орбан розкритикував європейську владу за те, що ті "не сприймають голос з вулиць всерйоз" та створюють несприятливі умови для роботи фермерів. 

Дмитро Кулеба
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі