Угорський прем’єр Орбан розкритикував висловлення Кулеби про його "проугорські" погляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував висловлення очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби. Йдеться про слова, в яких дипломат назвав політику глави Угорщини не проросійською, а проугорською.

Про це йдеться в заяві Віктора Орбана, опублікованій на Telex.

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"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Країна не повинна опускатися до того, щоб хтось інший судив про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини. Якщо вони це зроблять — а саме це і сталося в даному випадку, — ми не звертатимемо на це уваги", — підкреслив угорський лідер.

Згідно з заявою, Орбан наголосив, що Угорщина — суверенна держава. За його словами, країна не потребує "печатки кошерного схвалення" іншої держави.

"З якого дива? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми такі?" — зауважив прем'єр.

Однак, керівник уряду розглядає, що така заява Кулеби могла бути дружнім сигналом з його боку. При цьому Орбан вважає, що "не можна так говорити про іншу країну з почуттям власної гідності".

"А якщо й говорити, то не дивуйтеся, якщо вона вдає, що нічого не чула", — додав глава Угорщини.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що переміг на саміті Євросоюзу. За його словами, він домовився про механізм контролю, який "гарантує розумне використання коштів" для України.

Додамо, премʼєр-міністр Угорщини 1 лютого виступив на мітингу фермерів з прямою критикою європейської влади. Орбан розкритикував європейську владу за те, що ті "не сприймають голос з вулиць всерйоз" та створюють несприятливі умови для роботи фермерів.