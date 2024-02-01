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Орбан заявив, що виконав свою "місію" щодо коштів Угорщини, які не отримає Україна

1 лютого 2024 21:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Орбан заявив, що виконав свою "місію" щодо коштів Угорщини, які не отримає Україна
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Після довготривалого мовчання прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переміг на саміті Європейського Союзу. За його словами, він домовився про механізм контролю, який "гарантує розумне використання коштів" для України. 

Про це Орбан сказав у відео, яке опублікував у соцмережі X.

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"Місія" Орбана

"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", — зауважив політик. 

Він додав, що у грудні під час саміту ЄС не вдалося знайти рішення "двох угорських проблем", тому він не погодився допомагати Україні.

Страх Орбана про надходження коштів в Україну

"Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", — сказав прем'єр-міністр.

Орбан наголосив, що таке рішення передбачає потрібний контроль та гарантію щодо того, що кошти Угорщини не надійдуть до нашої держави.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан високо оцінив експрезидента США Дональда Трампа, особливо наголосивши на його ролі у врегулюванні конфліктів. На думку Орбана, Трамп є одним із найуспішніших американських президентів на міжнародній арені.

Також ми писали, що Угорщина офіційно надіслала Брюсселю згоду на використання бюджету Євросоюзу для виділення Україні 50 млрд євро. Будапешт змінив своє рішення після погроз ЄС знищити економіку Угорщини.

Європейський союз
фінансова допомога
Угорщина
гроші
Віктор Орбан

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