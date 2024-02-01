Орбан заявив, що виконав свою "місію" щодо коштів Угорщини, які не отримає Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Після довготривалого мовчання прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переміг на саміті Європейського Союзу. За його словами, він домовився про механізм контролю, який "гарантує розумне використання коштів" для України.

Про це Орбан сказав у відео, яке опублікував у соцмережі X.

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"Місія" Орбана

"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", — зауважив політик.

Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 1, 2024

Він додав, що у грудні під час саміту ЄС не вдалося знайти рішення "двох угорських проблем", тому він не погодився допомагати Україні.

Страх Орбана про надходження коштів в Україну

"Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", — сказав прем'єр-міністр.

Орбан наголосив, що таке рішення передбачає потрібний контроль та гарантію щодо того, що кошти Угорщини не надійдуть до нашої держави.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан високо оцінив експрезидента США Дональда Трампа, особливо наголосивши на його ролі у врегулюванні конфліктів. На думку Орбана, Трамп є одним із найуспішніших американських президентів на міжнародній арені.

Також ми писали, що Угорщина офіційно надіслала Брюсселю згоду на використання бюджету Євросоюзу для виділення Україні 50 млрд євро. Будапешт змінив своє рішення після погроз ЄС знищити економіку Угорщини.