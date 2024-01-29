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Угорщина погодилася надати допомогу Україні — що стало причиною

29 січня 2024 15:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Угорщина погодилася надати допомогу Україні — що стало причиною
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Угорщина офіційно надіслала Брюсселю згоду на використання бюджету Євросоюзу для виділення Україні 50 млрд євро. Будапешт змінив своє рішення після погроз ЄС знищити економіку Угорщини.

Про це повідомляє Reuters.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан серйозно змінив свою позицію про виділення допомоги для України після блокування рішення у грудні 2023 року. 

Причиною зміни поглядів Орбана стало те, що ЄС зруйнує економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні. Брюссель окреслив угорцям стратегію, яка спрямована на підрив їхньої валюти, падіння довіри інвесторів та зменшення робочих місць, якщо країна відмовиться зняти вето на допомогу Києву. 

Міністр Янош Бока заявив, що Будапешт не знає про фінансову загрозу, але країна "не піддається тиску".

Нове голосування за виділення військової допомоги Україні відбудеться на екстреному саміті ЄС у четвер, 1 лютого.

Нагадаємо, країни Євросоюзу можуть залучити санкції проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не схвалив ухвалений ЄС спеціальний фонд військової допомоги України. Він отримав назву "Європейський фонд миру". 

Додамо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там вже розпочалася зустріч з українськими представниками — головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Європейський союз
війна
фінансова допомога
військова допомога
Угорщина
економіка
Віктор Орбан

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