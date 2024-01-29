Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Венгрия согласилась оказать помощь Украине — что стало причиной arrow

Венгрия согласилась оказать помощь Украине — что стало причиной

29 января 2024 15:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Венгрия согласилась оказать помощь Украине — что стало причиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Венгрия официально направила Брюсселю согласие на использование бюджета Евросоюза для выделения Украине 50 млрд евро. Будапешт изменил свое решение после угроз ЕС уничтожить экономику Венгрии.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Венгрия согласилась выделить Украине 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан серьезно изменил свою позицию о выделении помощи для Украины после блокирования решения в декабре 2023 года.

Причиной смены взглядов Орбана стало то, что ЕС разрушит экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине. Брюссель очертил венграм стратегию, направленную на подрыв их валюты, падение доверия инвесторов и уменьшение рабочих мест, если страна откажется снять вето на помощь Киеву.

Министр Янош Бока заявил, что Будапешт не знает о финансовой угрозе, но страна "не подвергается давлению".

Новое голосование за выделение военной помощи Украине состоится на экстренном саммите ЕС в четверг, 1 февраля.

Напомним, страны Евросоюза могут привлечь санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое не одобрило принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины. Он получил название "Европейский фонд мира".

Добавим, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Европейский союз
война
финансовая помощь
военная помощь
Венгрия
экономика
Виктор Орбан

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме