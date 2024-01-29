Венгрия согласилась оказать помощь Украине — что стало причиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Венгрия официально направила Брюсселю согласие на использование бюджета Евросоюза для выделения Украине 50 млрд евро. Будапешт изменил свое решение после угроз ЕС уничтожить экономику Венгрии.

Об этом сообщает Reuters.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан серьезно изменил свою позицию о выделении помощи для Украины после блокирования решения в декабре 2023 года.

Причиной смены взглядов Орбана стало то, что ЕС разрушит экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине. Брюссель очертил венграм стратегию, направленную на подрыв их валюты, падение доверия инвесторов и уменьшение рабочих мест, если страна откажется снять вето на помощь Киеву.

Министр Янош Бока заявил, что Будапешт не знает о финансовой угрозе, но страна "не подвергается давлению".

Новое голосование за выделение военной помощи Украине состоится на экстренном саммите ЕС в четверг, 1 февраля.

Напомним, страны Евросоюза могут привлечь санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое не одобрило принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины. Он получил название "Европейский фонд мира".

Добавим, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.