В Ужгороді почалася зустріч української сторони з угорським міністром Сіярто

Зустріч з Петером Сіярто. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там вже розпочалася зустріч з українськими представниками — головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Про це Єрмак повідомив у Telegram-каналі.

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"Ужгород. Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто з командою", — написав він.

За словами Єрмака, зустріч спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами — "потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові".

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, що Сіярто метою свого візиту до Ужгорода назвав "повернення угорською громадою своїх колишніх прав на Прикарпатті".

Також ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто отримував смертельні погрози. Це сталося на тлі майбутнього запланованого візиту до України.