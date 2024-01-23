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Голова МЗС Угорщини отримував смертельні погрози через запланований візит до України

23 січня 2024 17:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Голова МЗС Угорщини отримував смертельні погрози через запланований візит до України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто отримував смертельні погрози. Це сталося на тлі майбутнього запланованого візиту до України.

Про це пише Index.

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Сіярто отримав листа з погрозами

Зазначається, що на електронну пошту посольства Угорщини в Україні надійшов лист українською мовою з погрозами. 

"Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Ви вважаєте, що ваш міністр просто приїде до нас після нападок на Україну?. Ми так не думаємо. 29 січня на нього чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд вас не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони могли розпочати виготовлення труни для Сіярто і щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці ні", — йдеться у листі.

У відповідь держсекретар МЗС Угорщини Тамаш Менцерзаявив, що погрози не стримають Петера Сійярто "від представництва інтересів Угорщини". 

"Якщо хтось вважає, що міністр закордонних справ Угорщини злякається – не знає Петера Сійярто", — зазначив він.

Нагадаємо, що очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від повномасштабного вторгнення Росії до України особисто зустрінеться з угорським колегою Петером Сіярто. 

Також ми писали, що Угорщина накладе вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони Європи. Це станеться, якщо Болгарія не скасує акцизний податок на транзит російського газу. 

Дмитро Кулеба
поїздки
Угорщина
Україна
Петер Сіярто

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