Глава МИД Венгрии получал смертельные угрозы из-за запланированного визита в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.

Об этом пишет Index.

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Сиярто получил письмо с угрозами

Отмечается, что на электронную почту посольства Венгрии в Украине поступило письмо на украинский язык с угрозами.

"Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы считаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января его ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли приступить к изготовлению гроба для Сиярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы нет", — говорится в письме.

В ответ госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что угрозы не сдержат Петера Сийярто "от представительства интересов Венгрии".

"Если кто-то считает, что министр иностранных дел Венгрии испугается — не знает Петера Сийярто", — отметил он.

Напомним, что глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые от полномасштабного вторжения России в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сиярто.

Также мы писали, что Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону Европы. Это произойдет, если Болгария не упразднит акцизный налог на транзит российского газа.